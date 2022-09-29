Москва, 30 сентября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», — говорится в тексте.

Аналогичный указ касается Запорожской области. Документы вступили в силу с момента подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что не будет объявлять о независимости региона, поскольку население области желает воссоединения с Россией.

Референдумы о воссоединении с Россией прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. За воссоединение высказалось абсолютное большинство населения.