Ижевск, , 00:31 — REGNUM После стрельбы в школе Ижевска №88 медицинские работники продолжают оказывать психологическую помощь пострадавшим. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За четыре дня медработниками было осмотрено более 1,8 тыс. человек в рамках обходов семей школьников. В том числе, специалисты оказали помощь 911 школьникам и 948 взрослым.

В психологической помощи остро нуждались 490 человек. Около 300 человек получили консультации психологов в центре, развернутом на базе лицея №86. На горячие линии поступило свыше 120 звонков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семьи учеников школы №88 в Ижевске, на которую было совершено вооруженное нападение, лично обходят сотрудники городских клинических больниц № 7 и 8, а также детских городских клинических поликлиник № 2 и 9. Большинство детей и взрослых переживают глубокий шок после пережитого.

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