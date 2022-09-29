Рим, 30 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Итальянские истребители Eurofighter вылетали на перехват российских самолетов в рамках миссии НАТО по патрулированию в Польше, 27 сентября сообщили на своем сайте военно-воздушные силы Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НАТО

Отмечается, что тревога поднималась возле границы. Такой же перехват трех российских самолетов «рядом с северо-восточной границей НАТО» в Польше произошел 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что Литва будет просить НАТО об увеличении количества военнослужащих НАТО, размещаемых на территории республики.