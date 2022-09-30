Нью-Йорк, США, , 00:13 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 сентября снижением на фоне роста доходности гособлигаций. Больше других потерял Nasdaq.

Падение акций Patriot-news.info

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 458,13 пункта (1,54%), до уровня 29 225,61 пункта. S&P 500 подешевел на 78,57 пункта (2,11%), до уровня 3640,47 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 314,13 пункта (2,84%), до уровня 10 737,51 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,54 (0,66%), до уровня $81,61 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 сентября отскоком после продолжительного снижения.

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