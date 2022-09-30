Йошкар-Ола, , 00:02 — REGNUM В связи с возросшим спросом во всех регионах страны встает вопрос обеспечения призывников необходимой амуницией, теплой одеждой, спальными мешками. На это обратил внимание представителей правительства Марий Эл глава республики Юрий Зайцев.

Мобилизованные в Марий Эл пресс-служба правительства Марий Эл

«Вы не хуже меня знаете, что ребята уходят, и им необходима помощь, поскольку выдают форму, берцы», — сказал глава региона, обращаясь к участникам совещания. При этом он добавил, что не хватает теплых вещей — спальных мешков, ковриков, теплых носков.

«Необходимо определить тот перечень, который мы можем обеспечить, источник финансирования и это организовать», — поручил глава региона.

Военный комиссар Марий Эл Юрий Аксенов заверил, что в ближайшее время будет установлена связь с командиром части, в которую уже направлены призывники из Марий Эл. Будет определен перечень наиболее необходимых на данный момент вещей, тогда проблему можно будет решать предметно.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Марий Эл, которые участвовали в специальной военной операции на территории бывш. УССР, были удостоены государственных наград. Это старший сержант Александр Стрельников и прапорщик Дмитрий Тимофеев, сержант Игорь Уженин и рядовой Алексей Яковлев.