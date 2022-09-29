Йошкар-Ола, 29 сентября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Четверо жителей Марий Эл, которые участвовали в специальной военной операции на территории бывш. УССР, удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

пресс-служба правительства Марий Эл Награжденные участники спецоперации

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены старший сержант Александр Стрельников и прапорщик Дмитрий Тимофеев.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Медалью «За отвагу» награждены сержант Игорь Уженин и рядовой Алексей Яковлев.

Награды героям вручил глава Марий Эл Юрий Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, до объявления частичной мобилизации более 300 жителей Марий Эл проходили службу в трех сформированных на территории республики именных подразделениях в составе Марийского резервного батальона, который подготовлен для участия в спецоперации на территории бывш. УССР. Марийские военнослужащие отлично справляются с поставленными боевыми задачами в подразделениях сухопутных войск, артиллерии, разведки, десанта и спецназа.