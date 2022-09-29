Приштина, Сербия, , 23:52 — REGNUM Косовский эксперт Агим Муслиу 29 сентября призвал власти опасаться российских уклонистов. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Муслиу выразил убежденность в том, что среди эмигрантов скрываются агенты ФСБ и ГРУ РФ.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, аналогичная ситуация имела место, когда миллионы сирийских беженцев скрывались в ЕС после появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и начала гражданской войны в Сирии.

Ранее в Албании заявили о намерении предоставить убежище гражданам России, бегущим от мобилизации.

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