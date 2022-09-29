Приштина, Сербия, , 23:46 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 29 сентября в ходе выступления в парламенте заявил, что принятие пакета мер по борьбе с инфляцией со стороны правительства стало ответом на давление Союза независимых профсоюзов Косово и забастовок.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что рост цен болезненно сказывается не только на бастующих уже больше месяца преподавателях, но и на других гражданах Косово.

Напомним, в соответствии с пакетом мер по борьбе с инфляцией все государственные работники Косово будут ежемесячно получать прибавку к заработной плате в размере 50 евро до декабря 2023 года.

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