Рим, 29 сентября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. В результате скоординированной полицейской операции на территории Италии, Бельгии и Нидерландов были задержаны по обвинению в наркоторговле 38 человек.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский бандит

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди арестованных 15 граждан Марокко, восемь граждан Албании, трое граждан Туниса, один уроженец Алжира и десять граждан Италии.

В ходе обыска в домах арестованных было изъято свыше килограмма наркотика, 32 тысячи евро и часы премиум-класса.

Расследования, предшествовавшие операции по раскрытию преступной сети, начались в 2020 году. Сообщается, что во главе преступной группировки находились этнические албанцы.