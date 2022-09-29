Брюссель, , 23:33 — REGNUM В Европейской комиссии 29 сентября выразили «серьезную обеспокоенность» текущим проектом закона о налоговой амнистии в Албании.

Эди Рама Bundesministerium für Europa

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ЕК пообещали продолжить консультации с правительственными структурами Албании, чтобы добиться пересмотра законодательств.

Утром 29 сентября премьер-министр Албании Эди Рама обсудил с послами иностранных государств законопроект об амнистии. В неформальной встрече приняли участие глава МИД Албании Ольта Джачка, глава фракции социалистической партии Албании Таулянт Бала и министр финансов и экономики Албании Делина Ибрахимай.

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