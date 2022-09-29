Ижевск, , 23:27 — REGNUM С момента старта мероприятий в рамках частичной мобилизации операторы службы 122 в Удмуртии обработали более 1,4 тыс. звонков с вопросами граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Чаще всего граждан интересует вопрос, кто подвержен мобилизации. Ещё интересует, есть ли ограничения на выезд из страны, каковы возрастные рамки мобилизации, а также могут ли призвать студентов техникумов и вузов. Жители Удмуртии могут найти ответы на все интересующие их вопросы касательно частичной мобилизации в пабликах «Объясняем. Удмуртия».

По словам зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, операторы по всей России приняли уже почти полмиллиона звонков. Подобная служба функционирует во всех регионах страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссию по частичной мобилизации в Удмуртии возглавил руководитель республики Александр Бречалов, военный комиссар региона Юрий Беляев назначен зампредом комиссии. На горячей линии обращения граждан принимают голосовые роботы, операторы службы 122 и оперативные дежурные военного комиссариата региона. Все консультации даются в соответствии с имеющейся подтвержденной информацией от Минобороны России.

Читайте также: В Удмуртии запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации