Химки, Московская область, , 23:26 — REGNUM В подмосковном футбольном клубе «Химки» три месяца не платят заплату. Как сообщает «Матч ТВ», долг клуба составляет более 300 миллионов рублей.

ФК «Химки»

По информации источника, ожидается, что все средства будут выплачены до середины октября, в частности, футболисты получат премиальные за прошлый сезон за сохранение прописки в Российской Премьер-лиге.

После десяти сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Химки» с двумя победами и восемью набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. 1 октября «Химки» в матче 11-го тура РПЛ встретятся с московским ЦСКА.