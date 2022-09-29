Грозный, , 23:23 — REGNUM Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение своей команды от грозненского «Ахмата» в матче третьего тура ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 (1:3).

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

«Плюс-минус равная игра. Нам даже удалось забить. Оборонялись где-то больше, зато все нормально сыграли. Линия обороны в 20-21 год — это, наверное, средний возраст всей команды. Поэтому считаю, что неплохо», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Матч Кубка России «Ахмат» — «Ростов» проходил 29 сентября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Единственный мяч в составе «желто-синих» забил 24-летний российский фланговый полузащитник Роман Тугарев.

2 октября «Ростов» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с санкт-петербургским «Зенитом».