Лянтор, Югра, 29 сентября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. В Югре глава Лянтора Сергей Махиня ушёл в отставку 29 сентября по собственному желанию за час до заседания местного совета депутатов, в повестке которого стоял вопрос о лишении его полномочий. Об этом сообщают «Новости Югры».

arhivugra. admhmao.ru Сергей Махиня

Сергей Махиня покинул пост «в связи с выходом на пенсию». Вопрос о его отставке за «несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» уже не стоял.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за Сергеем Махиней тянулся шлейф скандалов с начала 2022 года. Сперва местные парламентарии упрекали главу Лянтора в бездействии в части устранения конфликта интересов со своими родственниками, которые работали в горадминистрации и муниципальных организациях. Затем контрольно-счётная палата Сургутского района вскрыла нецелевые траты в администрации городского поселения почти на семь миллионов рублей. А прокуратура заинтересовалась распределением жилья в Лянторе.