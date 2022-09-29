Йошкар-Ола, 29 сентября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили травмы в результате автоаварии на трассе «Поветлужье» в Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике в своем telegram-канале.

t. me/gibdd_rme Автомобиль после ДТП в Марий Эл

ДТП произошло днем 29 сентября на 276 км автодороги «Поветлужье» в Килемарском районе. 33-летний водитель ВАЗ-21 099, не имеющий прав управления транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. В итоге он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Водитель в результате ДТП погиб на месте происшествия, пассажиры в возрасте 50 и 36 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Звениговском районе пешеход погиб под колёсами автомобиля УАЗ. Авария произошла на 31 км трассы «Вятка». Автомобиль совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели перехода.

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