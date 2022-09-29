Манчестер, Великобритания, , 23:16 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не сможет помочь «красным дьяволами» в матче с «Манчестер Сити». Об этом 29 сентября сообщает издание The Times.

Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, футболист не работал в общей группе «манкунианцев» на этой неделе из-за травмы. Также матч с «горожанами» пропустит французский нападающий Антони Марсьяль.

Матч 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 2 октября в Манчестере на стадионе «Этихад», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.