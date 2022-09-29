Приштина, Сербия, 29 сентября 2022, 23:22 — REGNUM Депутат парламента Косово из рядов Демократической лиги Косово Валентина Буньяку 29 сентября заявила, что премьер-министр Косово Альбин Курти, придя к власти, нарушил большинство принципов, которым ранее следовал, находясь в оппозиции.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Буньяку обвинила Курти в параноидальных настроениях и объявлении войну гражданам.
Буньяку подчеркнула, что Демократическая лига не ставит своей целью свержение правительства, поскольку за него проголосовало более 50% от общего числа голосов граждан.
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