Приштина, Сербия, 29 сентября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Депутат парламента Косово из рядов Демократической лиги Косово Валентина Буньяку 29 сентября заявила, что премьер-министр Косово Альбин Курти, придя к власти, нарушил большинство принципов, которым ранее следовал, находясь в оппозиции.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Буньяку обвинила Курти в параноидальных настроениях и объявлении войны гражданам.

Валентина Буньяку

«Если раньше Курти говорил, что ему не нужно ходить с телохранителями, ему не нужно ездить в черном джипе, он говорил, что будет принимать решения вместе с гражданами, то теперь он объявил гражданам войну. Он думает, что теперь против него настроены все граждане и оппозиция. Но должен думать холодной головой, не все против него. Мы здесь, чтобы поддержать его в законопроектах, которые служат гражданам Косово. Сегодня моя партия проголосовала за законопроекты(министр юстиции Косово)».