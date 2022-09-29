В оппозиции Косово обратили внимание на паранойю Курти
Приштина, Сербия, 29 сентября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Депутат парламента Косово из рядов Демократической лиги Косово Валентина Буньяку 29 сентября заявила, что премьер-министр Косово Альбин Курти, придя к власти, нарушил большинство принципов, которым ранее следовал, находясь в оппозиции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Косово
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Буньяку обвинила Курти в параноидальных настроениях и объявлении войны гражданам.
«Если раньше Курти говорил, что ему не нужно ходить с телохранителями, ему не нужно ездить в черном джипе, он говорил, что будет принимать решения вместе с гражданами, то теперь он объявил гражданам войну. Он думает, что теперь против него настроены все граждане и оппозиция. Но должен думать холодной головой, не все против него. Мы здесь, чтобы поддержать его в законопроектах, которые служат гражданам Косово. Сегодня моя партия проголосовала за законопроекты Альбулены Хаджиу (министр юстиции Косово)».
Буньяку подчеркнула, что Демократическая лига не ставит своей целью свержение правительства, поскольку за него проголосовало более 50% от общего числа голосов граждан.