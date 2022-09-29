Ижевск, 29 сентября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Удмуртия получит дополнительно из федерального бюджета 94,5 млн рублей на компенсацию затрат по производству и реализации зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Зерно

27 сентября комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении региону дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ.

В целом, с учетом дополнительных средств, на компенсацию затрат по производству и реализации зерновых культур направлено 190,453 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпредприятия Удмуртии собрали 812,743 тыс. тонн зерна с площади 292,48 тыс. гектаров. Это составляет 87% от плана. Годом ранее с полей региона было убрано 494,477 тонн. Средняя урожайность сейчас составляет 28,7 центнера с гектара, год назад — 17,5 центнера с гектара, урожайность выросла по сравнению с 2021 годом на 58%.

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