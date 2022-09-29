Улан-Батор, 29 сентября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Посольство Монголии в России выступило с заявлением в связи с распространением информации в социальных сетях о проведении в ближайшие дни в ряде городов России неофициальных демонстраций и собраний.

Флаг Монголии

«В целях вашей личной безопасности и здоровья гражданам и студентам, временно или постоянно проживающим в России, рекомендуем воздержаться от участия в каких-либо демонстрациях или собраниях, организуемых без разрешения соответствующих органов власти в стране. Просим вас не ездить в места, где есть опасность, и быть бдительными», — говорится в заявлении посольства.

Также в посольстве отметили, что граждане, желающие вернуться в Монголию, могут обратиться в консульский отдел посольства Монголии в России, генеральное консульство в Иркутске и генеральное консульство в Улан-Уде по телефону или электронной почте.