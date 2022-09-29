Мадрид, , 22:59 — REGNUM Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с 34-летним французским форвардом Каримом Бензема. Об этом 29 сентября сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Карим Бензема Антон Зайцев

По информации источника, новое соглашение Бензема со «сливочными» будет рассчитано на два года до конца июня 2024 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в шести матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.