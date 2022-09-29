Анже, Франция, 29 сентября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. 30 сентября французский футбольный клуб «Анже» в первом матче девятого тура Лиги 1 2022/23 встретится с «Марселем». Игра пройдет в Анже на стадионе «Стад Раймон Копа», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

На данный момент «Марсель» с шестью победами и 20-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже», набрав восемь очков, располагается на 14-й позиции.

В последний раз «Марсель» и «Анже» играли между собой 4 февраля 2022 года в матче 23-го тура Лиги 1. Тот матч завершился победой «Марселя» со счетом 5:2.