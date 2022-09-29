Тирана, , 22:56 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 29 сентября заявил, что 4646 квадратных метра незаконной застройки в Тиране перешли в собственность государства в соответствии с нотариальным контрактом.

Самострои в Севастополе Автор Сергей Анашкевич aquatek-filips.livejournal.com

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик обратился к согражданам с предупреждением о том, что этот акт является лишь первым — политика изъятия у граждан незаконно построенной недвижимости будет проводиться последовательно «до последнего квадратного метра».

Политик подчеркнул, что для того, чтобы Албания стала правовым государством, законы этой страны должны соблюдаться.

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