Тюмень, 29 сентября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. В Тюменской области 30-40% пришедших в военкоматы во время частичной мобилизации — это добровольцы, которые не получали повестки. Об этом заявил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков в эфире «Радио 7».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Говорят: «Мы пойдём!». После того как вышел указ президента и нам дали команду, в течение трёх дней эти офицеры и сержанты прибыли самостоятельно. И уже сейчас комплектовали под себя определённые подразделения. На днях они приступят к проведению занятий по боевой подготовке и слаживанию подразделений», — отметил тюменский военком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тактические учения добровольцев проводятся на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ)