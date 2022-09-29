Санкт-Петербург, , 22:49 — REGNUM В Петербурге сформированы три добровольческих батальона — «Кронштадт», «Павловск» и «Нева». Теперь перед городом стоит задача полностью выполнить задание военных в рамках частичной мобилизации. Об этом 29 сентября сообщил в эфире телеканала «78» губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ты записался добровольцем? Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, город должен «выполнить задание, которое поставлено перед регионами Министерством обороны», а также «обеспечить соблюдение законности критериев частичной мобилизации, которые определил президент России».

Городское правительство помогает военным комиссариатам в проведении призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Также важнейшей задачей является всесторонняя помощь семьям мобилизованных граждан. Для разъяснительной работы выделен телефонный номер 122.

Читайте также: Мобилизованные в Петербурге получат по 100 тыс. руб., добровольцы — по 300

Напомним, каждому мобилизованному в Петербурге единовременно выплатят 100 тыс. рублей, добровольцы получат по 300 тыс. рублей. Также Смольный поможет в обеспечении мобилизованных дополнительным обмундированием и спецсредствами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге завершен набор в именные батальоны для участия в СВО