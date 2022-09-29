Тирана, , 22:54 — REGNUM Посол США в Тиране Юри Ким 29 сентября провела встречу с главой Партии свободы и бывшим президентом Албании Илиром Метой.

Илир Мета Ivanrkv

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, встреча длилась свыше двух часов. Стороны обменялись взглядами на текущую ситуацию в мире.

После встречи американский дипломат заявила, что планирует провести серию встреч с представителями политических партий, занимающих самые разные положения на политическом спектре.

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