Москва, , 22:53 — REGNUM Об итогах состоявшихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о воссоединении с Россией рассказал 29 сентября по телефону президент РФ Владимир Путин турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Президент России обратил внимание собеседника на то, что процедуры волеизъявления граждан прошли «в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства».

«Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», — говорится в сообщении.

Президент России ещё раз поблагодарил турецкого коллегу за его вклад в достижение сделки по зерну. Он при этом сказал о том, что пакетная зерновая сделка должна быть выполнена «именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки».

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