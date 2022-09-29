Мюнхен, Германия, 29 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. 30 сентября «Бавария» в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 сыграет с леверкузенским «Байером-04». Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», а стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

На данный момент «Бавария» с тремя победами и 12-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер-04», набрав пять очков, располагается на 15-й позиции.

В последний раз «Бавария» и «Байер-04» играли между собой 5 марта 2022 года в матче 25-го тура Бундеслиги. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Никлас Зюле (18’) и Томас Мюллер (36’ автогол).