Астана, 29 сентября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. КНР реализовывает инфраструктурные проекты в странах региона, и поэтому она не заинтересована в дестабилизации ситуации. Однако Пекин никогда не будет воспринимать государства Туркестана как равных партнеров. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Политолог отметил, что «Средняя Азии и Казахстана очень важны для Китая».

«КНР воспринимает эту территорию как свою и действительно реализовывает свои инфраструктурные проекты. Регион входит в зону интересов Пекина, и его дестабилизация крайне нежелательна. Кроме этого, КНР понимает, что Средняя Азия и Казахстан традиционно находятся в зоне интересов России. И Пекин не будет ссориться с Москвой на этой территории. Вместе с тем Китай мягко вытесняет российское присутствие в экономике региона и прочно закрепляется на месте», — сказал собеседник.

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Но, по словам Рубаева, в этой ситуации есть одно существенное «но».

«Для России страны Туркестана — союзники, а люди — братья, связанные общей великой историей, языком и советской культурой. А для Китая население региона — дикари, которые к тому же исповедуют ислам. Пекин никогда в жизни не будет разговаривать на равных с мусульманами. У них свой негативный опыт по СУАР. Поэтому если Россия на равных выстраивает отношения со своими партнёрами в регионе, уважая и признавая их суверенитет, Китай воспринимает Туркестан как свою периферию, населённую, по его мнению, «дикарями», — высказался эксперт.

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