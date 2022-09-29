Саратов, 29 сентября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Саратовской области 30 сентября ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туман

По прогнозам, туман ожидается ночью и в первой половине дня. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит около 11 градусов тепла, днем потеплеет до +19 °C.

В выходные дни, 1–2 октября, синоптики прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на южный 6-11 м/с. По ночам ожидается не выше +14 °C, днем — +17…+22 градуса.

Ранее ИА REGNUM передавало, 30 сентября местами в Ульяновской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В связи с этим объявляется желтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

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