Тюмень, , 22:33 — REGNUM В Тюменскую область благодаря совместным действиям «Общероссийского Народного фронта», правительства региона и военной прокуратуры вернулись 14 человек, которые получили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Частичная мобилизация R-19.ru

Среди тех, кто получил отсрочку и сдал форму 46-летний Александр — директор школы из Заводоуковского района. Учителей в районе не хватает, Александр преподаёт уроки ОБЖ и физкультуры. Он является единственным кормильцем в семье, где двое детей и жена, перенёсшая два инсульта.

«Мы можем помочь и вам, если призыв на службу был ошибочным», — сообщают в пресс-службе тюменского регионального отделения ОНФ.

Всего с начала частичной мобилизации общественники приняли более 700 обращений от жителей Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Югры направили более 300 обращений о мобилизации по ошибке на горячую линию регионального отделения «Общероссийского Народного Фронта».

Читайте ранее в этом сюжете: Общественники Югры помогли четырём мобилизованным по ошибке