Бишкек, , 22:31 — REGNUM Ряд депутатов парламента Киргизии и городского совета киргизской столицы потребовали лишить президента Таджикистана Эмомали Рахмона звания «почётного гражданина Бишкека».

Рахмон Эмомали

Поводом для этой инициативы стал очередной масштабный вооружённый конфликт на киргизско-таджикской границе, который в Киргизии расценивают как военную агрессию со стороны Таджикистана.

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Однако, как заявил на заседании столичного горсовета его председатель Куванычбек Конгантиев, осуществить эту задумку пока не представляется возможным.

«Мы можем представлять к наградам, но лишать звания «почётного гражданина» не можем, поскольку нет механизма отзыва. Аппарат городского парламента уже начал отрабатывать вопрос о внесении изменений и разработке самого механизма лишения звания», — пояснил политик.

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ИА REGNUM напоминает, что в результате произошедшего в период с 14 по 18 сентября 2022 года вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии погибли 62 киргизстанца и ещё 198 получили ранения.

Также были повреждены и разрушены более 430 домов, несколько школ, детсадов и другие административных зданий.