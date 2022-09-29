Бишкек, 29 сентября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. На территории Бишкекской теплоэлектроцентрали планировали разместить оборудование для майнинга криптовалют. Об этом стало известно в ходе заседания парламента Киргизии сегодня, 29 сентября.

Криптовалюта +

Депутаты поинтересовались у руководства министерства энергетики, остаётся ли эта инициатива в силе и когда на столичной ТЭЦ появится первая майнинг-ферма.

Читайте также: В Киргизии не хватает электроэнергии, чтобы разрешить майнинг криптовалют

Заместитель министра энергетики Тилек Айталиев заявил, что такой проект действительно существовал, но впоследствии принято решение отказаться от его осуществления. Причины высокопоставленный чиновник называть не стал.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Киргизия занимает 77-е место среди 142 стран во всемирном рейтинге распространённости криптовалют. Отметим, что использование криптовалют при покупке и продаже товаров и услуг на территории республики является противозаконным.

Читайте также: Энергетики покрывали сеть подпольных майнинговых ферм в столице Киргизии