Санкт-Петербург, , 22:35 — REGNUM Жители Петербурга, мобилизованные по повесткам в ряды Вооруженных сил, получат от города единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, добровольцы — по 300 тысяч рублей. Об этом сообщил 29 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78». Город поможет в обеспечении мобилизованных дополнительным обмундированием и спецсредствами.

Александр Беглов gov. spb.ru

Поддержка будет оказана и семьям мобилизованных. Их детям обеспечат бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) в образовательных учреждениях и бесплатный проезд. Семьи мобилизованных будут полностью освобождены от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях, детям предоставят внеочередное право поступления в детские сады и школы, приоритет в получении бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Парам, где мужчина мобилизован, разрешат зарегистрировать брак в ЗАГСе в течение суток. Будут введены и другие меры поддержки.

«Прежде всего необходимо предоставить семьям мобилизуемых полный пакет социальных услуг и выплат. Мы приняли закон, который позволяет губернатору напрямую определять характер и размеры социальной поддержки, не внося изменений в Социальный кодекс. Это повышает нашу оперативность и мобильность», — сказал Беглов.

Он поручил чиновникам следить за реализацией прав в отношении родственников мобилизованных, обеспечить системные выплаты всех льгот и пособий, единовременные выплаты.

А военкоматы должны максимально оперативно передавать данные о подлежащих мобилизации гражданах в администрации районов, чтобы те смогли обеспечить социальное сопровождение их семей.

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