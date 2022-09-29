Москва, 29 сентября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Актом международного терроризма назвал президент России Владимир Путин диверсию на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», сообщили 29 сентября в пресс-службе Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Во время беседы по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России дал принципиальную оценку «акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Он подтвердил, что факт этой диверсии Россия выносит на обсуждение на заседании СБ ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, диверсия на СП и СП-2 произошла в ночь на 26 сентября в водах Балтийского моря в Дании. Повреждение произошло на двух магистралях СП и одной — СП-2. ФСБ РФ рассматривает версию подрыва газопроводов. СБ ООН рассмотрит этот вопрос завтра, 30 сентября.