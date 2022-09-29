Ливерпуль, Великобритания, 29 сентября 2022, 22:19 — REGNUM 27-летний хавбек «Ливерпуля» и национальной сборной Гвинеи по футболу Наби Кейта может бесплатно покинуть английский клуб следующим летом. Об этом 29 сентября сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны пока не начали переговоров о продлении контракта. Действующее соглашение гвинейского хавбека с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.
За «Ливерпуль» Наби Кейта выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Наби Кейта сыграл лишь в одном матче за «Ливерпуль», проведя на поле суммарно пять минут.