Ливерпуль, Великобритания, 29 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. 27-летний хавбек «Ливерпуля» и национальной сборной Гвинеи по футболу Наби Кейта может бесплатно покинуть английский клуб следующим летом. Об этом 29 сентября сообщает журналист Николо Скира.

Werner100359 Наби Кейта

По информации источника, стороны пока не начали переговоров о продлении контракта. Действующее соглашение гвинейского хавбека с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

За «Ливерпуль» Наби Кейта выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Наби Кейта сыграл лишь в одном матче за «Ливерпуль», проведя на поле суммарно пять минут.