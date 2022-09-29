29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что гражданам Италии рекомендовано покинуть Российскую Федерацию.

Анна Царькова, , 22:45 — REGNUM Гражданам Италии рекомендовано покинуть Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Италии в России.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Покинуть Россию итальянцам рекомендовано из-за последних событий на международной арене, из-за которых ситуация с авиационным и автомобильным сообщением будет ухудшаться. В случае отсутствия крайней необходимости оставаться в Российской Федерации итальянцам стоит покинуть Россию.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что подобные заявления делаются для нагнетания ситуации в России. Иные считают, что России также стоит призвать соотечественников покинуть страны ЕС и Америки, и пусть там понервничают.

«Нагнетают обстановку, гады иноземные», — отреагировал Chess DiRiga.

«Что-то знают?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Да ничего они не знают, — хозяин приказал, вот они по цепочке и выслуживаются», — ответила ему Юлия И.

«А они что, ещё не все уехали в марте?» — не понимает Елена.

«Мне так хочется, чтобы Владимир Владимирович порекомендовал гражданам РФ в Европе и Америке выезжать как можно скорее. Просто чтобы посмотреть, как обо*рутся политики и либералы здесь! Путин, ну потролль! Ну пожалуйста!» — иронизирует Инна.

«Интересно, наши в ответ попросят всех русскоязычных покинуть страны ЕС и Америки? Ну уж чтоб не только у нас в стране панику сеять. Гулять так гулять!» — также добавила Виктория.

«А в эту игру можно же вдвоем играть — пусть наши тоже рекомендуют», — поддержала Виктория.

«Это чтобы они в социальных сетях не выкладывали [фотографии], как у нас в домах тепло, в то время как на родине, да и в целом в Европе — холодно», — с юмором отметил Игорь.

«А теплые дома и горячая вода являются причинами крайней необходимости остаться в Москве?» — смеется Ekaterina.

«А халявный газ в плите дома и дармовое, по сравнению с ЕС, отопление в преддверии зимы является необходимостью нахождения в РФ?» — продолжил Степан.

«Приедут в Италию и так обрадуются. Сегодня официально сообщили о повышении тарифов на свет с 1 октября… Разбежались итальянцы домой возвращаться», — пишет Ирина.

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«Какой-то шухер? Ждут, что Путин скажет 30.09? Так же было перед 24 февраля», — задумалась Kaede.

«Звучит песня ВИА «Ленинград» «Дорожная», — с юмором подытожил Антон Г.

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