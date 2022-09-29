Бишкек, , 22:40 — REGNUM Предстоящий визит помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо в Киргизию и Узбекистан создаёт предпосылки для серьезного повышения уровня напряжённости в Туркестанском регионе. Такое мнение выразил киргизский политолог Марс Сариев, сообщает 29 сентября телеграм-канал «Полит Ломбард».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам эксперта, предстоящий тур высокопоставленного представителя Госдепа США нацелен, прежде всего, на усиление антироссийских настроений в Киргизии и консолидацию антироссийского фронта.

«Тому пример Армения. После визита Нэнси Пелоси (председатель палаты представителей Конгресса США — Прим. ИА REGNUM) республика почти полностью сменила внешнеполитический курс. Эта же схема прорабатывается сейчас и в отношении Киргизии с Узбекистаном», — констатировал политолог.

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