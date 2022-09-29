Казань, , 22:14 — REGNUM В Набережных Челнах 32-летнюю директора общества с ограниченной ответственностью, а также 32-летнего учредителя и менеджера по продажам признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Татарии.

За решеткой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что с сентября 2018 года по апрель 2019 года обвиняемые умышленно не поставили крупнорогатый скот различных пород 16 крестьянским хозяйствам в Казахстан. Фермерам причинен ущерб в размере более 129 млн рублей.

Вину подсудимые не признали. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, женщину — к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако наказание ей отсрочено до 2036 года в связи с наличием малолетнего ребенка.

Ранее ИА REGNUM передавало, житель Татарии привлек у 10 земляков денежные средства под видом инвестиций в разработку сайтов, приложений для обмена мгновенными сообщениями, а также в строительство и приобретение недвижимости. Одна из его жертв лишилась автомобиля и двух квартир.

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