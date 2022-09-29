Грозный, , 22:09 — REGNUM 29 сентября грозненский «Ахмат» в матче заключительного третьего тура ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 одержал волевую победу над «Ростовом». Основное время встречи, проходившей в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилось со счетом 3:1.

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия Дарья Драй © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Иван Олейников (73’ пенальти, 79’) и Мохамед Конате (88’). Единственный гол «Ростова» на 59-й минуте ударом с пенальти забил фланговый полузащитник Роман Тугарев.

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Уциев (Карапухов, 47’), Швец, Журавлев, Богосавац, Тимофеев (Иналкаев, 90’), Камилов, Фольмер, Трошечкин (Олейников, 65’), Бериша (Садулаев, 47’), Агаларов (Конате, 65’).

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Сильянов (Мелехин, 46’), Мухин (Поярков, 64’), Терентьев, Миронов (Щутинин, 89’), Лангович, Уткин (Глебов, 47’), Голенков, Тугарев, Мельников.

«Ахмат», одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, поднялся на первое место и вышел в плей-офф Кубка России. «Ростов» с тем же количеством очков опустился на вторую позицию.