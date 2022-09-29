Елани, , 22:09 — REGNUM В Уральском окружном учебном центре первые 100 мобилизованных граждан получили личное стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Свердловской области.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Церемония прошла в торжественной обстановке. Военнослужащие вынесли копию Знамени Победы и боевое Знамя учебного центра.

С полученным оружием каждый военнослужащий в течение месяца будет проходить подготовку и выполнять поставленные задачи. В частности, он отработает огневую и тактическую подготовку.

«У нас есть время, чтобы всех привести к уровню военнослужащего по контракту Вооружённых сил Российской Федерации», — отметил в разговоре с общественниками командир стрелкового полка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября центр посетили члены областной Общественной палаты. Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.