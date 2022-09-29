Москва, 29 сентября 2022, 22:10 — REGNUM Лицензию у компании South Stream Transport B. V. — оператора газопровода «Турецкий поток» отозвали власти Нидерландов из-за санкций ЕС. Об этом компания сообщила 29 сентября.

Газопровод «Турецкий поток»
Газопровод «Турецкий поток»
Turkstream.info

Отмечается, что экспортную лицензию досрочно отозвали ещё 18 сентября. Амстердам направил уведомление Анкаре, пояснив, что запрещена поставка товаров и предоставление услуг, в том числе технической помощи и обслуживания, для использования в РФ.

Оператор со своей стороны заявил, что введение новых санкций не запрещает компании дальше поставлять газ, так что «снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает».

Компания также указала на важный момент, касающийся этой ситуации: у неё есть «все правовые основания» получить исключение, ведь газ, транспортируемый по «Турецкому потоку», затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, участвуя в обеспечении энергобезопасности Европы.

Поэтому South Stream Transport B. V. подала в голландские госорганы заявку на возобновление действия экспортной лицензии.

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