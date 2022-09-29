Москва, , 22:10 — REGNUM Лицензию у компании South Stream Transport B. V. — оператора газопровода «Турецкий поток» отозвали власти Нидерландов из-за санкций ЕС. Об этом компания сообщила 29 сентября.

Газопровод «Турецкий поток» Turkstream.info

Отмечается, что экспортную лицензию досрочно отозвали ещё 18 сентября. Амстердам направил уведомление Анкаре, пояснив, что запрещена поставка товаров и предоставление услуг, в том числе технической помощи и обслуживания, для использования в РФ.

Оператор со своей стороны заявил, что введение новых санкций не запрещает компании дальше поставлять газ, так что «снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает».

Компания также указала на важный момент, касающийся этой ситуации: у неё есть «все правовые основания» получить исключение, ведь газ, транспортируемый по «Турецкому потоку», затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, участвуя в обеспечении энергобезопасности Европы.

Поэтому South Stream Transport B. V. подала в голландские госорганы заявку на возобновление действия экспортной лицензии.

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