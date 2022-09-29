Подгорица, , 21:58 — REGNUM В ответ на объявление МИД Черногории шестерых дипломатов посольства России в Подгорице персонами нон грата, посольство РФ объявило о том, что не будет предоставлять консульские услуги гражданам РФ, проживающим в стране.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок. По вопросам консульского обслуживания возможно обращаться в посольства Российской Федерации в соседних странах», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что несколькими часами ранее в Подгорице были проведены обыски и задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу России. Сообщается, что подозреваются граждане Черногории, российские дипломаты, граждане России, проживающие в Черногории.

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