Тюмень, 29 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Краснодоне после реставрации открыли мемориал молодогвардейцам «Непокорённые». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

smotrim.ru Открытие памятника «Молодой Гвардии» в Краснодоне. Скриншот видео «России 1».

Тюменские волонтёры из «Молодой Гвардии Единой России» высадили деревья в парке возле памятного места.

«Сегодня день исторической справедливости, потому что восстановлен мемориал «Непокорённые» героям Молодой гвардии», героям подвига, на котором мы все воспитаны. Сегодня у нас есть возможность поклониться героям, которые отдали жизнь за свою страну, за свои убеждения», — заявил на церемонии открытия отреставрированного мемориала первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В историческом парке «Россия — моя история» Тюмени открылась выставка, посвящённая подвигу молодогвардейцев. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил музей Краснодона за предоставленные экспозиции.

«Прошло 80 лет с тех событий, но сегодня они приобретают особую актуальность. Пришло время встать на защиту нашей Родины, дать ответ всем угрозам. Между Тюменской областью и Краснодоном подписано соглашение, мы помогаем в восстановлении экономики, наладить мирную жизнь, но очень ценное в нашем взаимодействии — возможность патриотического воспитания молодежи, передача из поколения в поколении правды о Победе», — в свою очередь отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2022 года исполняется 80 лет с момента основания подпольной героической молодёжной антифашистской организации «Молодая гвардия».