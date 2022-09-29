Мадрид, 29 сентября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. 24-летний полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Уругвая по футболу Федерико Вальверде признан лучшим игроком испанской Ла Лиги 2022/23 в сентябре. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба лиги.

RonnyK «Реал Мадрид»

В сентябре Федерико Вальверде принял участие в трех матчах за «Реал» в рамках чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В текущем сезоне на счету хавбека 6 (4+2) очков по системе гол+пас в девяти матчах за «сливочных» во всех турнирах.

За «Реал» Вальверде выступает с 22 июля 2016 года после перехода из «Пеньяроля» за 5 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает уругвайца в 80 миллионов евро.