Бишкек, , 21:50 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал вице-мэра города Бишкека Бактыбека Абдиева по подозрению в организации коррупционной схемы при строительстве корпуса Наццентра онкологии и гематологии.

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В качестве меры пресечения ему назначили домашний арест.

По версии следствия, чиновники столичного муниципалитета не провели обязательный конкурсный отбор подрядчика и заключили договор на 340 млн сомов (249,5 млн рублей) с аффилированной стройфирмой.

Также выявлены факты и другие нарушения финансовой дисциплины, такие как оплата за неоконченную работу и фиктивная приёмка выполненных работ.

Экспертиза выявила ущерб государству на сумму 13,5 млн сомов (9,9 млн рублей), который впоследствии был полностью возмещён.

Ранее по этому уголовному делу арестовали бывшего директора Госстроя, а также заместителя директора, главного бухгалтера и инженера по техническому надзору департамента жилищно-гражданского строительства.