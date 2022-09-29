Екатеринбург, 29 сентября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Одним из мобилизованных на Урале стал 38-летний Сергей, имеющий бизнес в Екатеринбурге и Перми. Об этом сообщили журналистам в свердловской областной Общественной палате.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ранее мужчина служил в войсках связи. Из армии вернулся в 2009 году, является старшим сержантом. А в июле 2022-го приходил в военкомат и спрашивал, чем может помочь. По образованию он — строитель автомобильных дорог.

Повестку мужчина получил на прошлой неделе. Мобилизовался он с желанием, и, говорит, у большинства его однополчан такое же настроение.

«Действительно пришло наше время, мы должны, как наши отцы, деды и прадеды, встать на защиту нашего Отечества. Это наш священный долг, и настроение у ребят боевое», — сказал Сергей.

Он добавил, что на занятиях, которые уже начались, очень хорошая атмосфера, друг другу помогают. Есть много боевых офицеров, которые дают практические советы. Сама подготовка идёт полным ходом.

Дома уральца ждут супруга, сестра и девятилетняя дочь. Родственники переживают, но поддерживают своего мужчину.

«Сказали, что гордятся мной и ждут домой. А мы обязательно вернёмся», — подчеркнул Сергей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проводится частичная мобилизация в Вооружённые силы.