Рим, 29 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Социологическая группа SWG 29 сентября представила «классовый» портрет предпочтений избирателей на досрочных парламентских выборах в Италии.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Как сообщалось ранее, победу на выборах 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.

Граждане, испытывающие финансовые трудности, чаще остальных голосовали за популистов, а также за победителя выборов — партию Мелони.

Среди рабочих и служащих выше среднего по стране оказался рейтинг популистов и двух правых партий (Сальвини и Берлускони).

Самозанятые граждане больше остальных поддержали Джорджу Мелони, Сильвио Берлускони, а также реже игнорировали выборы (25% против 36% в целом в Италии).

Также социологи сообщили, что молодёжь (граждане до 34 лет) в большей, чем все остальные, степени склонна поддерживать «малые» партии, которые в парламент не прошли, и меньше других поддерживает партию Мелони.