Мадрид, , 21:46 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» не может договориться с 27-летним фланговым защитником сборной Франции Ферланом Менди о продлении контракта. Об этом 29 сентября сообщает испанское издание As.

Мадридский «Реал»

По информации источника, у сторон разногласия по зарплате. Менди просит больше, чем «сливочные» готовы предложить.

Действующее соглашение Ферлана Менди с «Реалом» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского футболиста в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Ферлан Менди принял участие в восьми матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.